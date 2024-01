«Me har ikkje mista motet sjølv om vi tapar alle kampane me står i. Vi spring og spring for ingenting»

Me stiller igjen, til Nyttårscup på Lindås med godt humør og trua på at dette skal me klare. Vårt motto er: Me har ikkje mista motet sjølv om vi tapar alle kampane me står i. Vi spring og spring for ingenting.

Slikt er me vande med som sjukepleiarar òg. Løna er låg, anerkjenning er sjeldan. Me stiller opp for (kvar) andre der me kan. Men i dag skjedde det noko fantastisk! Vi bad om eit mål for å fortsette, og det fekk me!

