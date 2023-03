– Eg signaliserte til sjåførane at dei måtte kommunisere for å unngå kollisjon

Valde eg feil side? spør Jarle Næss i Utdanningsforbundet Alver i dette innlegget.

For å nytte eit bilete: På ein veg der to køyrebaner blir fletta saman til èin, låg to bilar av litt ulik storleik side om side. Eg signaliserte til begge sjåførane at dei måtte kommunisere for å unngå kollisjon.