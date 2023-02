«Mest av alt så savner jeg INP Alver sine lokale satsingsområder»

Rune Chr. Tollefsen spør seg hva de lokale satsingsområdene til Alver INP er.

Jeg må si jeg er veldig enig i politikken de reklamerer for og deres partiprogram.

Men mest av alt så savner jeg INP Alver sine lokale satsingsområder. Hvorfor skal vi her i Alver stemme på et helt nytt parti med 100 medlemmer når dere i deres «reklame» for partiet ikke sier ett eneste ord om hva dere ønsker for Alver kommune?