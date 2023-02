Desse vil ha meir å seia i Austrheim-politikken

No stiller ei ny politisk liste til val i Austrheim

– Me meiner kommunepolitikken treng fornying og er overtydde om at tida no er overmoden, seier Ådne Breisnes Utkilen, Jan Nordø, Jan Erik Espelid, Ingeborg Lohne Hordvik og Renée Hansen Semmingsen.