Utan ein heilt spesiell person, hadde det aldri blitt ein sånn sommar

Her har vore mange involvert i aktivitetane, men utan ein heilt spesiell person, hadde det aldri blitt ein sånn sommar, skriv ei takksam mamma.

Ei hyllest til ei som verkeleg fortener det.

Toril Hordvik

«På kvart einaste arrangement me har vore på, har ho vore tilstades og hatt full kontroll. Me opplever at aktivitetane er velorganiserte og godt planlagde, stor variasjon i tilbod, så dei fleste kan finne noko dei liker.