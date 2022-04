Til fortvila mor: – Du er desverre ikkje åleine om å ha det slik

«Foreldre som står mitt i kampen for sitt barn kan nokre gonger få kjensla av at hjelpeapparatet sit stille i båten.»

Ikkje gje opp kampen for ditt barn sjølv om det kan kjennast motlaust nokre gonger. Vær ikkje redd for å bruke ditt nettverk av gode folk som kan avlaste deg i kampen for å hjelpe barnet ditt, skriv Vigleik M. Ypsøy.