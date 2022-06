Fra dypet av mitt hjerte: – Tusen, tusen takk for at dere bidro!

– Skolen var pyntet til fest med ballonger, det blinket i pulserende lys i et ellers mørklagt auditorium.

– Nå er det et økonomisk grunnlag på plass for neste års skoledans, og jeg håper at dette kan være starten på en ny gjennomføringsmodell for slike arrangement, skriv FAU-leiar ved Knarvik ungdomsskule, Eli-Anne Fauske.