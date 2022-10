«Hovudstaden har ein Ulldag. Nordhordland har hatt Ullveka i ni år, og no også ein Ullkonferanse»

Ullveka 2022 arrangerte for første gong ein to dagars Ullkonferanse i Nordhordland. Hovudstaden har ein Ulldag. Nordhordland har hatt Ullveka i ni år, og no også ein Ullkonferanse, skriv Leif Johnsen i Alver MDG i dette innlegget.

Det er stort. Dei må ha som mål å bli ein nasjonal og internasjonal pådrivar for endring innan tekstilindustrien, ikkje noko mindre.