– Alver kommune består av langt mer enn aksen Alversund/Knarvik/Frekhaug

– Når et samlet Alver kommunestyre er enige om at «hele Alver skal taes i bruk», må vi kunne forvente at dette samlede kommunestyret faktisk også fordeler tomteland og tilpassede byggefelt ut til distriktene.

Det skriver Morten Klementsen i dette leserbrevet.