For 34 år sidan var Strilen konkurs. No er avisa størst på nett og papir

Nyleg sleppte Mediebedriftenes Landsforening (MBL) sin oversikt over over dei norske avisene sine opplag i andre halvår i fjor. Strilen no har eit opplag på 5561. Det er ei forsiktig oppgang på 17 frå halvåret før.

Særs gledeleg er det at det digitale opplaget no er på 2458, noko som er ei auke på 200 på eit halvt år.