– Eg er inntil vidare hamna i gruppa «uvanlege folk»

«Skattetrekket på pensjonen auka med 6 prosent. Pensjonistar er jo ikkje lenger «arbeidsfolk». Men eg er neimen ikkje sikker på om dei er «vanlege folk» heller.»

Det skriv pensjonist Hans E. Storheim etter å ha mottatt skattekortet for 2022. Sett frå sidelinja på Island er han likevel glad for alle teikn på at Ap og Høgre ikkje vil la ting gå over styr i Gamlelandet. I dette lesarinnlegget kjem han også med ei oppmoding til Alver-ordførar Sara Hamre Sekkingstad (Sp).