«Den nye konserndirektøren i Eviny skal ikkje vera i tvil om at ho trør inn i eit turbulent landskap»

Folk for Fjella har skrive brev til den nye konserndirektøren for Eviny.

4 månader etter Jannicke Hilland trakk seg frå stillinga som konserndirektør i BKK – no Eviny – har styret tilsett Ragnhild Janbu Fresvik som ny konserndirektør

Den forrige konserndirektøren møtte aldri til fjellturane ho inviterte Folk For Fjella til å ta saman med henne. Folk For Fjella vil med dette invitera den nye konsernsjefen til Matrefjella for å få informasjon om dei viktige verdiane som ligg i våre kommunar.