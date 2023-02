Heia fintfolk i fiffen!

Tittelen på bildesaka til Strilen frå Nordhordland Awards var "Fiffen festa på Alver Hotel: Sjå bilda frå festen her". Ordet “fiffen” har fått leiar for utval for næringsutvikling og drift i Alver kommune, Stian Lavik (KrF), til å reagere.

Her svarar Strilen-redaktør Eirik Langeland Fjeld på kritikken.