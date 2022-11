«Om valfridomen i helsetenestene skal reverserast, vil det gå ut over dei som står lengst bak i køen»

«Eg er imponert over det gode fellesskapet ved Masfjorden Bu- og Aktivitetssenter», skriv Erlend Kvamsdal.

Like imponert er ikkje formannskapsmedlemen og ordførarkandidaten for Masfjorden Høgre over forslaget til nytt statsbudsjett.

– Som Høgrepolitikar er eg først og fremst sjokkert over at valfridomen i helsetenestene skal reverserast. Dette får konsekvensar alt over natta dersom private tilbod vert stengd og skal innrullerast i eksisterande og nye statlege helsetilbud, skriv han i dette leserbrevet.