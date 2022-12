Minneord: «Me har mista ein heilt sentral del av skulen vår. No heng det ei tung sorg over klasseromma»

Kristin Utne døydde 10. desember, 54 år gamal.

«Elevane hadde ein bauta i Kristin: Ein godhjarta, dedikert pedagog med blikk for kvar einskild elev. Me lærarar kan ikkje skjøna at den kloke, varme og kule kollegaen vår ikkje finst meir. Me har mista ein heilt sentral del av skulen vår, og det er så vondt.», skriv kollegaene ved Knarvik vidaregåande skule i dette minneordet.