«Det skulle ikkje vore nødvendig å melde pass»

– Om ein skal på langtur må ein vere førebudd på at det kan vere lang passkø på flyplassen. At det skulle vere enorme køar og lang ventetid for å fornye passet sitt burde ikkje vore like opplagd, skriv Strilen-journalist Erik Støverud.

– Ein burde kanskje ha sett pass-problematikken kome, og dermed kunne ein ha vore betre førebudd?