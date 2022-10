«Ei barnevernskrise kommunane må ta lærdom av»

Kvifor blei det ikkje gjort noko? Korleis kan ei teneste svikte i si mest viktige oppgåve, som er å beskytte borna?

Det er viktig at nabokommunane ser på kva dei kan lære av barnevernskrisa i Bergen, for å unngå å hamne i same situasjon.