Mange steinar små gjev fort eit stort ras

Dei store steinblokkene i terrenget over Litle Urdal-tunnel på E39 blei tatt ned på ein kontrollert måte. Dessverre er det slett ikkje alle steinar som kjem ned frå fjellsida på den måten. Foto: Statens vegvesen

Det er sikkert flott for austlendingane å få betre vegar og mindre kø, men...

I mine auge trumfar det likevel ikkje det enorme behovet for å kunne køyre trygt frå A til B her på Vestlandet, utan frykt for det som måtte komme frå oven.