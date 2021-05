Miljøet i korpset er ein viktig grunn til å spela i korps, fortel denne gjengen, som seier at dei her finn folk med same interessa for musikk. Frå venstre Tia Vik Lindås, Silje Nilsen Albrechtsen, Sunniva Nilsen Albrechtsen, Anita Langenes og Othilia Blom. Foto: Privat