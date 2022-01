Det er ikkje gratis å administrera ventelistene heller

Kvifor ikkje berre bruka mindre tid og pengar på administrering av omplasseringar og midlertidige løysingar, og heller oppretta fleire sjukeheimsplassar?

Det må ikkje bli slik at dei eldre skal bu heime for einkvar pris. For SÅ god bemanning kjem Alver neppe til å få.