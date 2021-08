«Å påstå at en organisasjon som er bygget opp for å hjelpe barn, skulle fronte at de synes det er bra at barn ser porno, faller på sin egen urimelighet»

Rune Chr. Tollefsen reagerer på pastor Trond Taule sitt motsvar på Strilen sin reportasje fra søndagsmøtet i Frekhaug bibelsenter, der Jan Hanvold talte.

«Det er så man nesten blir skremt hva han klarer å lese av det som faktisk står på trykk.», mener Rune Chr. Tollefsen.

Rune Chr. Tollefsen

Jeg må si jeg var på nippet til selv å gå på søndagsmøtet i Frekhaug bibelsenter for å få med meg denne seansen.

Men så kom jo Strilen med sin fyldige sak om Hanvold-møtet på Frekhaug.

Strilens sak fikk mandag (16. august) et motsvar via et innlegg på You Tube av Trond Taule, som er pastor i bibelsenteret...