«Var ikke lastet med uranoksid»

«U-864 må heves, fokuser da på at en god plan må legges for å sørge for at kvikksølvet blir håndtert og blir lagret i spesielle lagringslokasjoner på land».

Leserbrev: Det er mange som er overbevist om at U-864 ble lastet med uranoksid. Min mening er at sannsynligheten for det er lik null, skriver Rune Birger Nilsen.