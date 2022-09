Er det slik vi skal ha det i Åråsvågen, Per Lerøy?

Utan konkrete planar, meiner Naturvernforbundet Nordhordland, med Jan Nordø i spissen, at Øksnesmarka vil enda som eit gigantisk irreversibelt steinuttak dersom Austrheim-ordføraren får viljen sin.

Det er heller ikkje tillitsvekkande at han til dei grader står fram som ukritisk ambassadør for Odd Haugen AS, meiner dei.