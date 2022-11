«Ingen skal fortelje meg at MOT ikkje har nokon effekt»

Det er mange kampar å kjempe. For meg er ein av dei kampen for å redde MOT frå å verte historie her i Alver kommune, skriv MOT-coach Åse Hagesæter i dette innlegget.

– Kontaktlærarane og helsesjukepleiarane har ikkje tid til å gjere den jobben MOT gjer, seier ho.