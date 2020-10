Lesarbrev: «Folk For Fjella har ingen annan agenda eller motiv enn å hindra at Bjørn West-fjella vert rasert»

Folk For Fjella har ingen annan agenda eller motiv enn å hindra at Bjørn West-fjella vert rasert, skriv Ståle Hauge og Arnold Matre i Folk for fjella.

Arnold Matre og Ståle Hauge