Lesarbrev: Dei vi verkeleg skal ta hatten av for er Reidar, Kåre og Jan Harry (abo)

Lesarbrev: Dei vi verkeleg skal ta hatten av for er Reidar, Kåre og Jan Harry

Dei einaste som har fått dette til er tre vanlege tungtarbeidande mannfolk som har arbeidd i mange år med akkurat det arbeidet som trengs for å gjere denne jobben, skriv Liv Ulvøy.

Men dei vi verkeleg skal ære og ta hatten av for er Reidar Ulvøy, Kåre Tvedt og Jan Harry Moldøen, skriv Liv Ulvøy. Foto: Gunn Berit Wiik

Liv Ulvøy

No har eg sett meg så lei av å lese om politikarar som skal ta æra for ting dei ikkje har gjort mykje for å fortene noko ære for. Det gjeld U-864.

Desse politikarane har styrt lenge og sikkert vel og har ikkje greidd å få ubåten opp på alle desse åra.