Strilaringen tok dansestega ut på den store scena

«For oss er ein slik førespurnad god motivasjon, me øver, skjerpar oss, gler oss og gruar oss.»

Og, når alt er over er me letta og stolte for at alt gjekk så bra. Me fekk til og med, minst, like mykje applaus som han som var på scenen før oss, Nikolai Tangen.