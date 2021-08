«Hvorfor gjøre det vanskelig når det kan gjøres lett?»

Hva gjør jeg da?, spurte innsenderen av leserbrevet bussjåføren da han verken kunne betale med Skysskort, penger eller «nettløs» telefon. – Du får bare sette deg inn å håpe det går bra, skal sjåføren ha svart.

«Jeg forstår godt at disse maskinene kan være fornuftig å bruke i mange sammenhenger for dem som har bruk for dem, men at det skulle bli så vanskelig å få seg en bussbillett hadde jeg ikke trodd».

Frank Antoniazzi

Det må ikke lages slike systemer som ikke kan benyttes av alle på en grei måte og ikke at man må være avhengig av å spørre andre...