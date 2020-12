Synspunkt: Det går dessverre ikkje alltid ein buss

I Nordhordland og Gulen er det mange plassar som ligg litt utanfor allfarveg, og der er det nok ikkje alltid så ofte ein ser bussen.

Om ein bur litt utanfor allfarveg er det gjerne ikkje så ofte ein ser bussen. Sjølv langs E39 er det folk som meiner at bussen stoppar altfor sjeldan. Foto: Erik Støverud (arkivfoto)

Då eg var yngre høyrde eg ofte uttrykket «Det går alltid eit tog». Eg skjønte fort at ein måtte putte inn eit «ikkje» i det uttrykket. Og at om toget gjekk, så kunne ein vere sikker på at det ikkje gjekk då det skulle.

Det er òg på det reine at det ikkje alltid går ein buss.