8750 kroner til ukrainske flyktningar

Mathilde Printzlow-Tvedt i klasse 9A ved Lindås ungdomsskule har skrive ei sak frå eit møte med ukrainske flyktningar.

Det blei eit sterkt møte mellom flyktningane frå Ukraina og ungdomsskuleelevar frå Lindås.

Mathilde Printzlow-Tvedt, klasse 9A ved Lindås ungdomsskule

Lesarreportasje: Onsdag 25. mai reiste to lærarar og to elevar frå Lindås ungdomsskule til Bergen for å møte ukrainske flyktningar.

Når vi kom fram til kulturavdelinga i Bergen kommune, blei vi tatt godt imot av både tilsette og flyktningar. Vi gav dei 8750 kroner som valfaget «internasjonalt samarbeid» hadde samla inn gjennom sal av mat på skulen gjennom våren.

Pengane skulle flyktningane bruke på regntøy og støvlar til borna sine, sidan det regner sånn i Bergen.

Dei fortalte oss om det dei hadde opplevd i krigen, som var triste ting. Dei var og særs nysgjerrige på kven vi var, noko som var litt gøy.

Fleire av dei kunne engelsk godt, og dei var flinke til å snakke og forstå kva de andre sa. Nokre av dei kunne ikkje engelsk så godt, men heldigvis hadde dei ein tolk som kunne hjelpe til med å omsetje frå engelsk til ukrainsk.

Flyktningane blei veldig rørte når dei fekk pengane, og det gjorde at vi og blei rørte.

Når vi skulle gå, gav dei oss gode klemmer. Då byrja eg å grine fordi eg var så glad fordi dei hadde klart å komme seg til Norge, og no kan leve trygt her.

Vi ynskjer dei det aller beste i framtida, og at det blir betre i Ukraina slik at dei som vil kan få komme tilbake til familiane sine.

Teksten er skriven av Mathilde Printzlow-Tvedt, klasse 9A ved Lindås ungdomsskule (elev i valfaget «medier og kommunikasjon»)