Leserinnlegg: Det er lov å endre mening

Lensmannen i Nordhordland deler noen refleksjoner med innbyggerne i regionen.

Kjell-Idar Vangberg

Jeg har alltid vært bestemt på at jeg aldri skulle ha meg hund. Jeg kom med mange gode argumenter for at dette var et riktig valg, og ja-argumentene hver for seg var fornuftige de.

Man blir jo litt "bløt" med årene, og jeg lot meg overtale da Jonas absolutt ville ha seg hund. Hadde bestemt meg for at jeg skulle prøve å være positiv, men innerst inne ønsket jeg ikke dette og hadde ubevisst bestemt meg for å IKKE like denne hunden vi skulle få i huset.

Hunden kom og jeg har elsket den fra første stund. Gleden denne hunden gir meg, tok jeg ikke med i mine vurderinger. Dette fordi jeg var forutinntatt og hadde tatt mitt standpunkt da jeg var i en annen livsfase.

Jeg sitter på kjøkkenet og skriver. Det er bare Emil på 8 år som er hjemme med meg i kveld. Jeg hører han roper pappa, og jeg går inn i stuen og spør hva han vil. "Jeg ville bare si at jeg elska deg pappa", så ser han videre på fjernsynet. Både Emil og jeg er heldige. Dette er ikke forunt alle.

Jeg går ut på kjøkkenet for så skrive litt til. Er redd for at dette blir lengre enn jeg hadde planlagt.

En av de 4 verdiene i skal leve etter i mitt virke som politimann og ikke minst lensmann, er helhetlig. Dette er noe alle oss voksne må ha med oss. Vi må alle tenke helhetlig og ikke bare tenke hva som er best for meg. Vi må utvide horisonten vår og tenke på hva som er best for de rundt oss, hva er best for alle oss i Nordhordland. Men kanskje det viktigste, vi må tenke på de generasjoner som kommer etter oss.

Derfor må det være lov å endre mening. Verden går "fortere" enn noensinne. Det jeg mente var riktig for 20-30 år siden er ikke nødvendigvis det rette i dag.

Som ung fremadstormende politimann, var jeg veldig opptatt av å ta "tyvene". Var gjengangerne bak lås og slå, så skjedde det færre tyverier. Statistikken viste delvis at dette var riktig. Fengsel er imidlertid ikke rett plass for unge lovbrytere.

Jeg måtte endre syn, jeg måtte bli flinkere å se mennesket bak lovbruddene.

Mange har et trasig liv fra de er små barn, og mange er "dømt" til å mislykkes, dersom samfunnet ikke stiller opp for dem.

Politiet skal sammen med dere alle, sørge for at barn og ungdommer får en trygg og god oppvekst. Jeg kan og vil gjøre noe, så fra 2021 skal det være 7 politi i Nordhordland som har forebygging blant ungdom som sin primæroppgave. Sammen med dere innbyggere skal vi sørge for at Nordhordland er en god plass å vokse opp.

Beste helsing

Kjell-Idar Vangberg

Pappa, Lensmann og fornøyd hundeeier

*Dette innlegget blei først publisert på Facebook