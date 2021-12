Nyleg heldt eg på å køyra på ei dame utan refleks

At ungar trur bilane ser dei like godt som dei ser bilane, kan eg forstå. Men at vaksne kan vera så uansvarlege og sløve, er ganske skremmande.

Eg vil ikkje vera den som køyrer på deg berre fordi du ikkje bryr deg med å bruka refleks.