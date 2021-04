«Ingen av oss hadde trudd at det skulle gå så fort, men skjebnen avgjer ein ikkje sjølv»

Sjølv om gravferder alltid er triste, ser eg på det som ein gest frå ein god ven å bli spurt om slikt.

Jan Einar Hjelmtveit (1947-2021). Foto: Arne Årseth

Arne Årseth

«Det er ikkje meir enn to månader sidan han kom innom meg i butikken og sat her i sofaen og fortalde at han ikkje var heilt bra. Ingen av oss hadde trudd at det skulle gå så fort, men skjebnen avgjer ein ikkje sjølv.»