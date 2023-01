Reagerer på Strilen-tittel: Kven er «fiffen»?

«Eg skjønar at dette kanskje var meint som eit såkalt skråblikk, med litt «glimt i auga», som vi seier. Men dessverre er eg redd ei slik vinkling óg kan vera med på å byggja ein uheldig kultur.»

Stian Lavik, leiar for Utval for næringsutvikling og drift i Alver kommune og kommmunestyrerepresentant for Alver KrF, skriv at det var litt leit å lesa overskrifta i Strilen til saka med bildeserie frå «Nordhordland Awards» torsdag kveld, der tittelen var «Fiffen festa på Alver hotell».