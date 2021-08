«Det finst ingen ulemper med dette brusambandet»

Illustrasjon over korleis ei bru over Masfjorden kunne sett ut. Foto: Vegdirektoratet

Den 29. juli vart det nok ein gong bore prov for at Masfjordsambandet er naudsynt å få på plass.

Jostein Duesund

Ikkje berre for Masfjorden sin del – men for dei hundrevis av reisande som vart ståande i kø etter at E39 vart stengt grunna steinnedfall i ein tunnel mellom Haugsvær og Matre.