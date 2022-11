Syng ut! Kven fortener heider, ære og eit flott kunstverk?

Vi vil løfte og heidre det viktige næringslivet vårt!

Kilstraumen brygge AS var kandidat til «Årets bedrift» i 2019, men vann ikkje det året. Det gjorde dei derimot i år. Dagleg leiar Solveig Gudrun H. Lerøy har i fleire år kunne melde om gode resultat. Kven bør vinner «Årets bedrift 2023»?

Wow, for nokre år næringslivet har vore gjennom!

Pandemi, krig i Europa, volatile marknader, nedgang, inflasjon og auka utgifter.

Men òg vekst, innovasjon, omstilling og tru på framtida og stillare ver.

Ikkje minst: tilsette, leiarar og eigarar som har stått på for å levere best mogleg i krevjande og usikre tider.

Vi vil løfte og heidre det viktige næringslivet vårt! Kven stikk seg ut i Nordhordland og Gulen, og fortener heider og ære?

For 35. gong skal Sparebanken Vest og Strilen, i samarbeid med Nordhordland Næringslag, dele ut heidersprisen «Årets bedrift i Nordhordland og Gulen»!

Send oss forslag til kven som bør vinne den tradisjonsrike prisen for 2022. Fristen er 24. november klokka 1200.

Prisen for «Årets bedrift i Nordhordland og Gulen 2023» vert delt ut under arrangementet ««Nordhordland Awards» torsdag 26. januar. Nærmare informasjon om arrangementet kjem seinare i år.

Vinnaren får, i tillegg til heider og ære, eit nydeleg kuntsverk av gullsmed Hilde Rønning Rongevær.

Verksemda som vert kåra til årets bedrift, får dette kunstverket laga av Hilde Rønning Rongevær, Nordhordlandsbrua laga i sølv.

I juryen for Årets bedrift sit Baste Tveito (dagleg leiar i Nordhordland næringslag), Margunn Aas Minne (regiondirektør Hordaland, Sparebanken Vest) og Eirik Langeland Fjeld (ansvarleg redaktør, Strilen).

Juryen skal vurdere heilskapen i dei nominerte verksemdene, basert på desse kriteria:

Verksemda sin profil og omdøme, sal/marknadsføring, utvikling i økonomisk resultat, utvikling av produkt, kvalitetsstyring, HMS, skaping av nye arbeidsplassar, omstilling og nytenking, kompetanseutvikling og personal- og miljøtiltak.

Send kandidaten din til eirik.langeland.fjeld@strilen.no innan 24. november klokka 12.00. Ta med ei kort grunngjeving.

Prisutdelinga i 2020 fann stad på Romarheim sitt kontor. På grunn av korona-situasjonen vart Nordhordland Awards avlyst. Her er konsernsjef Bente Lorentzen i Romarheim AS flankert av jurymedlemmene Eirik Langeland Fjeld (Strilen) og Baste Tveito (Nordhordland Næringslag).

Tidlegare vinnarar av «Årets bedrift» er:

2022: Kilstraumen brygge AS

2021: Romarheim AS

2019: PSW Group AS

2017: Skipavika Næringspark AS

2016: Norwegian Weather Protection AS

2015: Nesfossen Smolt AS

2014: Fours AS (Kolos)

2013: Mongstad tavleteknikk AS

2012: Johny Birkeland Transport AS

2011: Uni Micro AS

2010: TESS Vest AS

2009: Firda Sjøfarmer AS

2008: Hillesvåg Ullvarefabrikk AS

2007: Radøygruppen AS

2006: Mongstad Test og Inspeksjon AS (MTI)

2005: Statoil Mongstad

2004: Walde byggevare

2003: Mongstadbase AS

2002: Møbelutsalget Bjarne Foss AS

2001: FrekhaugVinduet AS

2000: Kvalfangarane på Fedje

1999: Mongstad Elekro AS

1998: Fedje Mekaniske Verksted AS

1997: Hydrobase Mongstad

1996: Wergeland Holding AS

1995: Frekhaug Stål AS

1994: Modelldata AS

1993: Radøy Mek. Verksted AS

1992: H. Gulbrandsøy AS

1991: Frank Mohn Flatøy AS

1990: Fjord Instruments AS

1989: Manger Fiskemat AS

1988: Georg Eknes Industrier AS

1987: Erstad Trevarefabrikk AS

Eirik Langeland Fjeld,

Strilen