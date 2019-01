Kvifor "Nordhordland Awards» spurte eg 4. desember i avisa Nordhordland.

Språkmixen «Nordhordland Awards» viste mindreverdskjensla og respektløysa for norsk språk og norske verdiar, skreiv Karstein Stene i eit anna innlegg. «Men skal me nå ungdommen…» hevda andre, «… så må me kommunisere på deira språk». Okei?

Dei unge ruler? Direktør Guri Vetås i Språkrådet meiner tankegangen er feil og ein fare for norsk språk (Torp NRK 16. januar)

Likevel, norsk er fullt av låneord frå andre språk. Eg har gjort litt «research» på ung tale, og på eigen.

Pø om pø såg eg kor mange ord frå offshore strender me nyttar utan å blunke.

Og «svorsk» er eit ord for blandinga norsk og svensk.

Nokre «case» frå unge tale : «Det var jo litt kronglat, men til slutt fekk me «naila» det», Ella Marie på TV «Kvelden før kvelden» (etter minne). «Det gjeld å «battle» med dikt», slampoet i radioprogram. «Me må lage ein «event»! (dynamisk ung dame nær meg). «Gymtimen er «nap time» for han», elev på bussen. «Alle «bitchene» var der, men det ble ikke noe «clinch», ung jente til mor si.

I ei globalisert verd endrar språket seg stadig raskare, i vår tid dominert av amerikansk kultur. Dei unge blir føredøme, fordi det i vår tid er «ung og trendy» som er «in». Før måtte dei unge tilpassa seg vaksenverda for å bli tatt på alvor. No tilpassar me vaksne oss ungdomsverda, for å prøve å følgje med i racet.

Låneorda som fornyar språket, blir nok tatt inn fordi dei både kjennest som kule og lettar kommunikasjonen. Nokre blir fornorska, andre ikkje. Men både unge og vaksne, næringslivet og media - og Språkrådet, som nett har kome med nye fornorskingsord - har ansvar for kor grensa går. For der er ei grense skal me som liten nasjon kunne eksistere i framtida med norsk identitet, norske verdiar - og norsk sjølvkjensle. Og det er eit strategisk poeng i handel og forhandlingar med utanverda, korleis me ter oss og blir oppfatta:

Som ein nasjon stolte av eige språk og kultur - eller ein nasjon som nedvurderer sitt eige, og framstår som kulturelle hybridar, lette å imponere - og lure?

Nett som biologisk mangfald er naturleg og ein rikdom, er kulturelt og språkleg mangfald ei skattkiste av menneskeleg livstolking og erfaring. Våre nordiske språk representer særeigne bidrag i denne verdsarva, og Noreg med nynorsk som ekstra bonus. Dette språkmangfaldet er ein unik nordisk verdi, vår språklege reiskap for å forstå og formidle livet, og beherske tilveret her nord i verda, vårt tilskot til den mangfaldige verdsarva av ulike livstolkingar. Her er me ekspertane, dette er vår eksklusive "knowhow", vår unike språklege spisskompetanse.

Norsk språk er det berre me som kan ta vare på og utvikle, det er vårt delansvar i verdsarva av meir enn 6000 levande språk. Ikkje noko mindre. Me kan ikkje outsource dette ansvaret til kidsa.

Leif Johnsen,

kommunestyrerepresentant Meland MDG .