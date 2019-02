Når eg les om og ser engasjementet mange har på vegne av miljøet vårt vert eg glad. Det vert gjort ein stor innsats for saka - nokre høglytt, andre i det stille. All bidrag er like viktig . Ordførar Stian Herøy jobbar svært godt med saka og det same gjer både aksjonsgruppa på Fedje med Lisbeth Stuberg i spissen samt fleire andre frivillege

Samstundes veit eg at dette er ein stor kamp å kjempe.

Verken forrige regjering , den raudgrøne eller noverande regjering og til sist den utvida regjeringa har så langt klart å gjere noko med den enorme utfordringa kvikksølvet er for livet i havet, for miljøet rundt og for nasjonen vår. Dette er nok ei komplisert sak , men den er absolutt løysbar.

Anne-Lise Nordpoll

Eg har sjølv vore skuffa , enormt skuffa over at mitt parti ved Knut Arild Hareide ikkje vann fram med å få saka opp i Stortinget som eiga sak der ein skulle belyse tilfanget av ny kunnskap og teknologi, slik at fagfolka som ikkje er spurd så langt skulle få sjansen å belyse kva kvikksølvet i havet langs vår felles kyst betyr for storsamfunnet.

Slik blei det ikkje, men veldig bra at ein samla transport og kommunikasjonskomite fatta vedtak om å be regjeringa nettopp sjå på ny kunnskap før ein gjer noko meir, og eg ser av oppslag i lokalavisene at Kystverket er i bevegelse i så måte. Vidare les vi at Kystverket har bestilt ein rapport der ein skal belyse ny kunnskap og tekonolgi - eg håper verkeleg at denne hensyntar dei gode faglege argument som bla Einar Sletten innehar .

Det nytter sjelden å skulde på kvarandre, eller klage på kvarandre. Vi må stå saman, ha felles mål og hjelpe kvarandre med å jobbe mot målet nemleg å synleggjere at kvikksølvet i U-864 er vår felles utfordring .

No må vi tverrpolitisk og saman med fagmiljøa og frivillige løfte saka ennå ein gong - og det hastar .

Vi er forbi den tid då vi trudde at problemer og utfordringer var borte vekk når dei var ute av syne. Eg vil difor oppfordre vår regjering med fylgjande : Vær så snill , lytt til fagfolket og til folket dykkar - no må vi felles ta ansvar for det vi ikkje ser som ligg på havbotn og ulmer. Kvikksølvet må opp.