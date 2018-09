Huset brenn - og no skal vi feire!

I den andre enden av huset står du og bygger på. Du bygger som ein helt, og kvar time rekk du å utvida huset ditt med éin meter.

Kake og jubelbrus?

Ja, du har heilt klart grunn til vere nøgd med eigen innsats. Det er godt jobba.

Så kjem naboen forbi. Han peikar ivrig og skrekkslagen på brannen. Huset vert jo mindre og mindre!

Dette er eit bilde på det som no skjer i pressa. Annonseinntektene går ned - ja, tidvis ganske bratt ned. Dette er brannen i mediebransjen.

Inntektene frå abonnement går opp, ja - tidvis bratt opp. Men inntektene frå abonnement er ikkje i nærleiken av å vege opp for dei tapte annonseinntektene.

Kva som har skjedd med annonsekronene? Jo, dei forsvinn i all hovudsak til to amerikanske gigantar; Facebook og Google.

TeroVesalainen (CC0)

Denne veka kom det halvårstall for opplaget til norske aviser. Dei viser at Strilen styrkar posisjonen sin som nummer 1-avisa i Nordhordland.

Mange norske aviser opplever no vekst i talet abonnetar. Det er talet på digitale abonnentar som har skutt fart. Denne utviklinga hevar me glaset for.

Digitalveksten gjer at det er håp i hengande snøre for avisene. Det gjer at bildet av det brennande huset vert meir nyansert.

Påbygginga er i full gong, og samstundes er brannvesenet kome til staden. Vi opplever no at nokre annonsørar vender tilbake til avisene, etter å ha hatt eit sidesprang med ein amerikanar eller to i eit par år.

Sjølvskryt skal ein lytte til. Det kjem frå hjartet. Denne veka kom opplagstala for norske aviser, og jammen vart det mykje jubel i spaltene! Journalistar og redaktørar gliste frå marg til marg.

Tala viser at Strilen no har eit opplag på 5734. Det er 999 meir enn næraste konkurrent.

Det er kjekt å vere størst, men vi må tenkja større enn kven som kan vera konge i Knarvik neste halvår.

(kommentaren fortset under tabellen)

Fylke Avis Netto opplag 2018 Papir 2018 Digital 2018 Hordaland Askøyværingen 4 436 3 265 4 171 Hordaland Bergens Tidende 81 164 45 173 79 132 Hordaland Bergensavisen 20 707 10 243 19 380 Hordaland Bygdanytt 4 861 3 732 4 712 Hordaland Bømlo-Nytt 3 245 3 107 3 200 Hordaland Dagen 9 804 6 905 9 793 Hordaland Fanaposten 3 512 3 367 3 384 Hordaland FiskeribladetFiskaren 5 060 4 146 914 Hordaland FiskeribladetFiskaren NETT 2 584 - 2 584 Hordaland Grannar 3 599 3 541 3 484 Hordaland Grenda 2 191 2 157 2 096 Hordaland Hardanger Folkeblad 4 927 3 949 4 823 Hordaland Hordaland 7 746 7 112 7 412 Hordaland Hordaland Folkeblad 5 140 5 095 5 112 Hordaland Kvinnheringen 4 348 3 484 4 260 Hordaland Marsteinen 2 087 1 969 145 Hordaland Nordhordland 4 735 3 550 4 598 Hordaland Norge IDAG 11 848 11 735 11 848 Hordaland Os og Fusaposten 4 542 4 206 4 368 Hordaland Samningen 1 396 1 396 - Hordaland Strilen 5 734 4 687 5 557 Hordaland Sunnhordland 6 120 5 607 5 997 Hordaland Sydvesten 1 232 1 230 1 227 Hordaland Tysnes 2 142 2 054 88 Hordaland VaksdalPosten 2 158 2 094 2 066 Hordaland Vestavind 1 560 1 560 - Hordaland VestNytt 6 160 4 670 6 008 Hordaland Åsane Tidende 1 363 1 358 1 293

Når vi utviklar Strilen tar vi høgde for nasjonale og internasjonale trendar, samstundes som vi held blikket stivt festa på det viktigste råstoffet i produksjonen vår: Nordhordland og bygdene.

Korleis skal Strilen overleve, og vere ei uunværleg avis for dei nordhordlendingane som vil halde seg orienterte, og for dei som vil debattere, påverke og annonsere?

Oppskrifta mi er enkel å skriva ned, men særs krevjande å gjennomføra: Vi skal vere lokale, vi skal vere digitale - og så lenge lesarar og annonsørar vil skal vi lage god papiravis.

Strilen skal vere verdas beste kjelde til nyhende om og for Nordhordland. Det er ambisjonen min. Verken meir eller mindre.

Vi er ikkje best på Bergen, Syria eller Donald Trump. BT og BA er gode på Bergen. Aftenposten, Klassekampen, Washington post og Ben Shapiro show er gode på amerikansk politikk og utanriksstoff.

Eirik Langeland Fjeld

Når det kjem til geografi er vi i Strilen sjåvinistar.

Om du er oppteken av dei siste oppdateringane på kva som skjer i trafikken i Helleveien, så vil eg råde deg til å følgje ei av byavisene. BT har ein framifrå trafikkblogg.

I Strilen nyttar vi all tid og alle ressursar nord om brua. Som største lokalavis i Nordhordland vil vi bidra til demokrati og butikk, til frivillige og tilsette, til natur og kultur.

Eg er særs stolt av å få lov til å leia ein redaksjon som er så proppfull av lokal kompetanse som Strilen-redaksjonen er. Betre konkurransefortrinn enn Strilen-journalistane er, finst ikkje i kampen for å overleve under trykket frå amerikanske gigantar.

Til slutt, men viktigast:

Gode Strilen-lesarar, og gode Strilen-annonsørar!

Takk for at de ser verdien av å ha ei potent lokalavis som tek Nordhordland på alvor.

Me gler oss til fortsetjinga.

Eirik Langeland Fjeld, ansvarlig redaktør (konst.), Strilen