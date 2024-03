En eiendom på Frekhaug ble solgt for 2.990.000 kroner 6. mars. Selger av leiligheten i Løypetona 74, leil. H0101, er Laura Osland Øvretveit. Boligen ble bygget i 2013 og er på 70 kvadratmeter, hvilket gir en kvadratmeterpris på 42.714 kroner.

De siste ti årene har eiendommen skiftet eiere to ganger. I oktober 2021 ble eiendommen tinglyst solgt for 2.900.000 kroner. Det betyr at boligen har steget tre prosent i verdi på litt over to år. Gjennomsnittsnittøkningen på Vestland har i samme periode vært seks prosent.

111 salg på Frekhaug

De siste tolv månedene er det solgt 37 andre boliger i en kilometers avstand fra denne eiendommen. Dyrest blant disse var Jonsokgrenda 15A, som gikk for 8.000.000 kroner.

Salget av Løypetona 74 er det 41. registrerte leilighetssalget på Frekhaug de siste tolv månedene. Snittprisen er 40.884 kroner pr. kvadratmeter. Snittet i distriktene i Vestland i siste kvartal er 27.378 kroner, ifølge Eiendom Norge.

Dette er de fem dyreste bolighandlene på Frekhaug de siste tolv månedene:

Torvvegen 39A, 11.500.000 kroner Jonsokgrenda 15A, 8.000.000 kroner Hjelten 13A, 6.850.000 kroner Sveåsen 38, 6.800.000 kroner Sveåsen 36, 6.400.000 kroner

Medianprisen på leiligheter i Alver er til nå i år 2.500.000 kroner. Det er en nedgang på 10,7 prosent mot tallet for hele 2023.

Dette er den 16. høyeste høyeste medianprisen blant de 43 kommunene i Vestland. Snittet i Vestland fylke er 2.690.000 kroner. Da er ikke Bergen inkludert. Høyest median har Stad, Lærdal og Luster.

Medianprisen i hele Vestland fylke synker i snitt med 1,7 prosent.

Totalt er det solgt 13 leiligheter i Alver til nå i år. Prisen pr. kvadratmeter er 31.941 kroner. Det er basert på oppgitt pris i 85 prosent av salgene. I hele fjor ble det solgt 124 leiligheter. Kvadratmeterprisen var da 40.478 kroner.

Slik er prisene i Vestland nå

Prisene for boliger i de mindre kommunene i Vestland sank med 2,20 prosent siste kvartal, ifølge Eiendom Norges tall. I snitt må kjøper ut med 27.378 kroner pr. kvadratmeter. Bergen og de største omegnskommunene er ikke inkludert i disse tallene.

Det ble i løpet av 4. kvartal 2023 lagt ut 383 boliger for salg i distriktene. 361 boliger ble solgt. Det er 47 færre solgte og 53 færre lagt ut sammenlignet med samme tid i fjor.

I gjennomsnitt lå boligene ute for salg i 54 dager før en handel ble fullført.

Boligene i de mindre kommunene i Vestland gikk i snitt for 1,50 prosent mindre enn det prisantydning tilsa de siste tre månedene.

