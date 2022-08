To år sidan «Svanhild» døde – no fryktar naboane for det nye svaneparet

Svanene ved Mangerkaien er elska og hata. For to år sidan observerte fleire i nabolaget at svanane vart plaga, og kort tid etter vart hosvanen «Svanhild» funne død.

For to år sidan skreiv Strilen at fleire i nabolaget hadde observert at svanene vart plaga, og kort tid etter vart hosvanen «Svanhild» funne død. Dyrevernorganisasjonen NOAH melde saka til politiet, men så vart det stille. Ein fann aldri ut kva som hadde skjedd.