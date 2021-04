Ein ny smitta - 65 elevar i karantene

65 elevar og åtte tilsette på Knarvik ungdomsskule er no i karantene etter at to smittetilfelle på skulen.

Godt over 300 elevar skal ha heimeskule til onsdag 14. april, i første omgang. Foto: Kjell Arne Steinsvik

I tillegg skal alle ha heimeskule..