Organiseringa av Alver kommune blei gjennomgått av PricewaterhouseCoopers på formannskapsmøtet i Alver kommune torsdag.

Og det var ganske nedslåande.

– Politikarar har fått organiseringa dei bad om. Grunnen til at situasjonen i Alver ser ut som han gjer, er på grunn av føringane frå kommunesamanslåinga, sa PwC-direktør Robert Rastad.

Han la til at han var i det tabloide hjørnet, men at fredinga som låg til grunn i kommunesamanslåinga ikkje var berekraftig.

Forventa langt høgare befolkningsvekst

PwC legg også til at Alver kommune i 2019 la seg på dei mest positive framtidsutsiktene. Mellom anna med tanke på befolkning.

– Alver forventa kraftig vekst, og la seg på det høgaste talmaterialet med tanke på innbyggjarar. Det er ingenting som tyder på at Alver når dei måla.

Rastad seier vidare at det har skjedd ein del i verda, og at ein aldri kan vite det, men legg i rapporten til grunn at Alver ikkje er i nærleiken av å nå makstalet dei såg føre seg i 2019.

Robert Rastad i PwC var klar og tydeleg på at det er ein del å rydde opp i når det gjeld økonomien i Alver. Foto: Henrik Hauken

Langt unna samanliknbare kommunar

Alver kommune får også kritikk for å har eit høgt kostnadsnivå samanlikna med andre samanliknbare kommunar i regionen.

– Nesten uansett kven ein samanliknar med, har ein mogelegheit til å spare i Alver. Det er betydelege innsparingsmogelegheiter.

Han trekker fram Askøy som eit døme, som har eit langt lågare kostnadsnivå enn Alver, men at kommunedirektøren i vår nabokommune skal spare ytterlegare 80 millionar.

– Strukturen i Alver kommune er ikkje berekraftig, er den harde konklusjonen.

Hadde Alver kommune vore drifta som Askøy, meiner PwC at Alver kunne spart 443 millionar kroner – og då veit ein altså at Askøy skal spare endå meir.

Kommunedirektør Christian Fotland fekk litt å tenke på, og fekk også honnør for jobben han har gjort i Bjørnafjorden: – Det er kjekt å få skryt, kjem det frå kommunedirektøren i pausen. Foto: Henrik Hauken

Åtte tilrådingar til endring

Dei ser på KOSTRA-tala, og viser til at også Bjørnafjorden gjer det betre, med 80 millionar.

– På dei store postane er det jamt over eit teoretisk potensial til innsparing, seier Peder Heggdal i PwC.

Seniorrådgivaren får æra av å dykke ned i tala, og viser at det ikkje er mange punkt der Alver er billigare samanlikna med andre kommunar. Dei er det på kultur og idrett, for å nemne eitt punkt.

– Etter at eg såg KOSTRA-tala, ville eg tilråde kommunedirektøren å høyre med Bjørnafjorden, men det ser eg at de har gjort, seier Rastad, før han nikkar mot Christian Fotland – som jo blei henta frå nettopp Bjørnafjorden.

Peder Heggdal la fram talmaterialet for formannskapet. Foto: Henrik Hauken

PwC kjem difor med åtte tilrådingar til innsparingar, mellom anna å redusere talet på kommuneavdelingar, og dessutan å sjå nærare på strukturen i både helse og skule.

– Det er mange skular, og mange av dei er små. Åtte av skulane i Alver har under 100 elevar. Då er det naudsynt å sjå på skulestruktur, seier Heggdal, og legg til at dei vil vente på skule- og barnehagebruksplanen, som kjem snart.

Her er tilrådingane frå PWC: Vis mer ↓ 1. Sette i verk detaljert gjennomgang av Alver kommune sitt tenesteområde for å identifisere konkrete innsparingsforslag. 2. Redusere talet på kommunalavdelingar. 2.1 Etablere samanslått kommunalavdeling samfunnsutvikling

2.2 Etablere ny avdeling innan organisasjon

2.3 Redusere kommunedirektøren si leiargruppe. 3. Nærare analysar på tenestenivå innanfor kommunalavdeling helse- og oppvekst. 3.1 Gjennomgang av struktur på helse- og omsorg 4. Nærare analysar på tenestenivå innanfor kommunalavdeling oppvekst. 4.1 Gjennomgang av dei kommunale barnehagane

4.2 Gjennomgang av organisering barnehagemyndigheit

4.3 Gjennomgang av skulestruktur

4.4 Gjennomgang av leiarstøtte tenesteområde skule 5. Nærare analysar på tenestenivå på dagens kommunalavdeling teknisk forvaltning og drift. 5.1 Vurdere å slå saman forvaltning og drift

5.2 Gjennomgå vatn og avlaup.

5.3 Vurdere interkommunale samarbeid. 6. Nærare analysar på tenestenivå på dagens kommunalavdeling samfunnsutvikling. 6.1 Vurdering av plassering av tenesteområdet kultur. 6.2 Flytte analyse og politisk sekretariat. 7. Vurdere kapasitet på HR og utvikling. 7.1 Vurdere talet på kontor for innbyggjarservice

7.2 Byggje opp endringskompetanse 8. Sikre god dialog mellom politisk og administrativt nivå. 8.1 Etablere kriteria for organisering.

I tillegg meiner PWC at ein bør vurdere stillinga assisterande kommunedirektør.

– Anten må du fylle rolla med større innhald, eller fjerne rolla. Vår vurdering er at ein vurderer om rolla kan gå inn under administrasjonsavdelinga, seier Rastad.

Sjølv om det var mykje å ta tak i når det gjeld storkommunen Alver, var ikkje alt bekmørkt.

– Vi har i arbeidet med denne rapporten blitt møtt med positivitet både politisk og administrativt. Folk ønskjer endring i kommunen, og det er bra, seier Rastad.

Stian Lavik (KrF) går nøye gjennom tala. Overraskande er det ikkje, men så absolutt omfattande. Foto: Henrik Hauken

– Ikkje overraskande

– Her var det mykje å ta tak i. Rapporten har mange dimensjonar og ein får ein del innsikt, seier Stian Lavik (KrF).

Heller ikkje Nina Bognøy (Ap) eller Ingrid Duesund Fjeldsbø (H) var særleg overraska over det PwC kom med.

– Dette var ikkje overraskande. Vi veit at vi må gjere grep innan skulestrukturen, seier Ingrid Duesund Fjeldsbø (H).

Ingrid Duesund Fjeldsbø (H) Foto: Henrik Hauken

Nina Bognøy (Ap) Foto: Henrik Hauken

Nina Bognøy synest det var verdi i å få nokon frå utsida til å vurdere kommunen.

– Dette var ei strukturert og godt argumentert framstilling. Det er viktig at andre ser oss i korta, kjem det frå Bognøy.

Duesund skyt inn;

– Det som er viktig no er at det er politisk vilje til å ta grep.

– Ja, vi må det, samsvarer Bognøy.

Dette var første del av PwC sitt arbeid. PwC vil jobbe vidare, og har alt fått ei bestilling på «fase to». Dei har også laga «fase tre», med råd, men har ikkje fått bestilling til den enno.