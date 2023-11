– Det å ikkje kunne innstille slike saker til kommunestyret er trist for meg

Joakim Byrknes (KrF) har eit brennande engasjement for idretten. Eit vedtak i kommunestyret sjokkerte han.

– Eg er veldig skuffa over korleis denne saka har blitt lagt opp. Prosessen har vore dårleg, og eg er skuffa over at det er slik det skal vere i eit kommunestyre, seier Joakim Byrknes til Strilen.