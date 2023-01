Kring 150 elevar på rekrutteringsdag: – Det var veldig greitt å høyre at me sannsynlegvis er sikra jobb

– Me veit at kommunane vil trenge svært mykje folk i åra som kjem, derfor arrangerer me denne rekrutteringsdagen, seier arrangørane.

– Me visste litt frå før, men det var også mykje ny og nyttig informasjon. Det var for eksempel veldig kjekt å høyre at ein nesten er sikra jobb når ein er ferdig som lærling.

Det var konklusjonen frå kvartetten Hanne Sofie Østerbø (16) frå Lindås, Åshild Andvik (16) frå Andvik i Masfjorden, Frida Hjertaas (16) frå Austrheim og Anne-Rita Wærøy (17) frå Austrheim etter rekrutteringsdagen til helsefag.