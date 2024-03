Klokka 19.33 melde Vest politidistrikt at naudetatane er på veg til Storsandvik på Radøy etter melding om brann i ein konteinar.

– Det er pr. no ikkje observert opne flammar, skriv politiet.

Klokka 19.44 skriv politiet på X at brannvesenet er på staden, og at dei har starta sløkking.

Brannen skal ha oppstått i ein mindre avfallskonteinar like ved eit bygg.

– Dramatikken her er at konteinaren sto heilt inntil bygget, og at det var stor spreiingsfare, seier innsatsleiar Ståle Hauge.