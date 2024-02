Skal søke kunnskap om kjernekraft i Alver: – Kjernekraft er mest effektivt

Austrheim har allereie diskutert det. No er Alver kommune på ballen for diskutere mogelegheita for kjernekraft.

Nyleg gjekk Austrheim kommune inn for å sjekke mogelegheita for kjernekraftverk i kommunen, altså at selskapet Norsk Kjernekraft skal sjekke om det let seg gjere på Mongstad.

No meldar også Alverpolitikarane seg på energikampen, der Mongstad er ein naturleg posisjon om det på sikt blir kjernekraftverk i Alver.