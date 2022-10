Skal ha valdteke sambuaren og tvinga ho til å ha sex med ein annan mann

Ein mann frå Nordhordland risikerer å bli dømt til forvaring.

Mannen er tiltalt for valdtekt av sin tidlegare sambuar. Han er også tiltalt for truslar, tvang, mishandling og vald mot den same kvinna, og mot ein annan tidlegare sambuar.

Sommaren 2020 skal han ha valdteke sin dåværande sambuar, mellom anna ved å nytte ein gjenstand. Kort tid etter skal han ha trua kvinna til å ha samleie med ein annan mann.