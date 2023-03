Rakel overtar butikken til Solveig: – Eg elskar slike butikkar!

For to år sidan sa Solveig Hopen (snart 74) at ho ikkje kom til å gi seg før ho fann den rette til å overta butikken.

– Då eg las det, berre visste eg at eg var den rette, seier Rakel Steffensen.