Knarvik Kafé og Thai take away har halde til i Reikeråsbygget sidan 2017 og har hatt ein god og trufast kundekrets. Men no er det slutt. Dei ser seg nøydde til å slutte.

– Hovudgrunnen er sviktande omsetning, som eg meiner kjem av arbeid med vegen og motarbeiding frå Vegvesenet, seier eigar Yngve Walaker.

– Det merkelege er at kundestraumen endra seg etter at vegen var ferdig, seier han.

Han meiner manglande lys inn til området, og manglande skilting har påverka talet på besøkande.

– Dette hadde vore lett å endre på frå Vegvesenet si side og det er ikkje berre vi som har merka endringane. Fleire i bygget har merka at kundane blir færre, seier han.

Pimpawan ynskjer seg kortare arbeidsdagar. Foto: Henrik R. Hauken

Det er kona til Walaker, Pimpawan Walaker som driv kafeen.

– Tidspunktet for å stengje kjennest rett. Når vi fekk tilbodet frå Milano Pizzaria, så vi det som ei bra løysing å takke ja. Pimpawan jobbar for mange helgar og seine kveldar. Det er tid for henne å gå nye vegar, avsluttar han.

Trist å stengje

Servitør Mette Johannesen er lei seg for at døra til arbeidsplassen blir stengd.

– Eg har vore her i halvtanna år og stortrivst. Vi har mange faste kundar som eg kjem til å sakne, seier ho vemodig.

Johannesen har berre godord å seie om arbeidsplassen sin.

– Vi har eit godt miljø mellom både tilsette og leiinga og eg trivst veldig med å møte både kjende og nye menneske, seier ho og smiler.

Mette er ein populær servitør Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

Ho kvir seg til dagen dei stengjer for godt, og det trur ho kundane gjer òg.

– Vi har fått mange tilbakemeldingar frå kundane om at dei kjem til å sakne det tilbodet vi har med både middag, kaker og brød, fortel ho.

Dette får vi stadfesta når ekteparet Svein og Jorunn Leiknes kjem inn i kafeen for å ete.

Ekteparet Leiknes vil sakne både mat og folk på kafeen. Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

– Vi kjem til å sakne både maten og bakevarene, seier Reidar Leiknes.

– Det gjer vi verkeleg, legg Jorunn Leiknes til.

Og sjølvsagt vil vi sakna den beste servitøren i verda, seier ho og smiler til Mette bak disken.

På friarføter

Mette har førebels ingen ny jobb å gå til etter 24. mars, men ho har alt vore på friarføter og hinta til leiinga på Milano Pizzaria.

– Eg kryssar fingrane og håpar det dukkar opp noko snart, seier ho optimistisk, før ho forsvinn ut på kjøkkenet for å hente mat til kundane.

Baran gler seg til å opne pizzeriaen i nye lokale. Foto: Hege Alberta Wilhelmsen Grøtnes

Ei dør blir lukka og ein ny blir opna

På Milano Pizzaria er det også optimisme og spore. Eigar Rojhat Baran gler seg til å kome i gang i nytt lokale.

– Det blir travelt framover med tilrettelegging i dei nye lokala og flytting, seier han.

Men det blir gøy med nye rutinar på ein ny stad.

Baran har drive restauranten i Knarvikgården i 6 år og har hatt god omsetning heile vegen. No håpar han kundane vil følgje med vidare til Reikeråsbygget.

– Vi vil jo få ein større restaurant med god utsikt og plass til fleire personar. I tillegg må vi mest sannsynleg tilsetje fleire folk, så det er ei stor endring vi gjer no. Viss alt går som vi ønskjer, får vi kanskje også skjenkjeløyve, avsluttar ein smilande Baran.

Svarar om vegarbeid

Statens vegvesen har for førelagt kritikken frå Knarvik Kafé og Thai take away.

Byggeleiar Allan Emil Nyheim skriv følgjande i ein e-post til Strilen:

«I samanheng med utbygging av oval rundkøyring med meir er det tatt omsyn til næringsdrivande under utføringa av arbeidet. Det har vore lagt til rette så godt det let seg gjere for verksemder å drive som normalt. Under bygginga vart det opparbeidd og leigd ekstra parkeringsareal for verksemdene i Reikeråsbygget. Reikeråsbygget har i store deler hatt nær identisk tilkomstveg som opphaveleg, og under omlegging av veg vart ny tilkomst direkte frå E39 til parkering utanfor bygg og med skilt til leigd areal bakom bygg. Skilting og lyssetjing har vore tilstrekkeleg i byggefasen. Og prosjektet har lagt til rette for vidare utbygging og aktivitet både for brukarar og verksemd i Knarvik sentrum».